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США після виведення військ з Афганістану почнуть видавати візи "вразливим верствам" республіки

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Вашингтон, Четвер 08 липня 2021 10:07
США після виведення військ з Афганістану почнуть видавати візи "вразливим верствам" республіки Фото: США після виведення військ з Афганістану почнуть видавати візи "вразливим верствам" республіки (freepik)
Автор: Марія Кучерявець

У США розглядають можливість прискореної видачі віз вразливим верствам населення Республіки Афганістан. Зокрема, мова йде про жінок-політиків, журналістів та громадських активістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відомо, що правозахисні групи просили Білий дім додати 2 тисячі віз, зокрема, для представників, меншин, які працюють у сфері ризикових професій та перекладачів, які працювали з іноземними силами.

Зазначено, що адміністрація звертає увагу не тільки на жінок, але також на чоловіків, яким загрожує небезпека.

Правозахисна група подала пропозицію уряду щодо створення програми прискореного доступу видачі віз афганцям.

Вказано, що Джо Байден розповість найближчим часом про процес виведення американських збройних сил з Афганістану і, зокрема, розгляне дану ініціативу.

Нагадаємо, міністр оборони Афганістану Бісмілла Хан Мохаммаді заявив про критичну військову ситуацію в країні на тлі виведення військ США.

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