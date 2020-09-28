США выступили с обращением к Армении и Азербайджану

США призвали Армению и Азербайджан немедленно прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Вашингтон также призвал стороны вернуться к переговорам в рамках группы ОБСЕ.

Об этом сообщает Госдеп США, передает CNN.

В Госдепе отметили, что участие третьих стран в конфликте только усилит напряженность.

"Соединенные Штаты решительно осуждают эскалацию насилия. Заместитель госсекретаря Стивен Биган позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову и министру иностранных дел Армении Зохрабу Мнацакяну и призвал обе стороны немедленно прекратить насилие", - говорится в заявлении представителя госдепартамента Моргана Ортагуса.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш чрезвычайно обеспокоен обострением конфликта между Арменией и Азербайджаном. Генсек планирует провести переговоры с представителями Баку и Ереваном по урегулированию ситуации.

Кроме того, Папа Римский Франциск просил стороны Нагорно-Карабахского конфликта разрешить спор без применения оружия.