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США с высокой вероятностью официально признает действия России геноцидом, - Госдеп

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Вашингтон, Четверг 14 апреля 2022 01:55
США с высокой вероятностью официально признает действия России геноцидом, - Госдеп Виктория Нуланд (Фото: hungarytoday.hu)
Автор: Константин Широкун

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты с большой долей вероятности в конечном итоге признают факт совершения геноцида в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"То, что происходит на местах, — это не случайность. Это преднамеренное решение России своими силами уничтожить Украину и ее гражданское население", - заявила заместитель госсекретаря США.

Нуланд также отметила, что в США запущен процесс сбора доказательств, которые помогут определить наличие фактов геноцида. На вопрос, почему санкции не оказали сдерживающего воздействия на президента России Владимира Путина, Нуланд ответила, что все из-за того, что Путин не заботится о своем народе, его заботят только его собственные имперские амбиции.

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