США вышли из сирийского Манбиджа после входа туда правительственной армии

правительственная

Также сообщалось, что сирийская правительственная армия установила полный контроль над Манбиджом и близлежащими населенными пунктами.

Манбидж - крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале военной операции в северо-восточной части Сирии с целью создания "безопасной зоны" у своих границ. Турецкое руководство заинтересовано в создании на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, где в случае успеха планируется разместить 2 млн сирийских беженцев из Турции.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о введении санкций проти Турции. Также он позвонил турецкому лидеру и потребовал немедленно прекратить огонь в Сирии. Кроме того, в США обсуждают вывоз ядерного оружия из Сирии.