США вийшли з сирійського міста Манбидж після входу туди урядової армії

урядова

Також повідомлялося, що сирійська урядова армія встановила повний контроль над Манбиджом і прилеглими населеними пунктами.

Манбидж - велике місто на півночі Сирії в провінції Алеппо, до останнього часу його патрулювали американські війська, а контролювали курди.

Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції в північно-східній частині Сирії з метою створення "безпечної зони" біля своїх кордонів. Турецьке керівництво зацікавлене у створенні на півночі Сирії буферної зони, яка повинна стати захисним поясом для турецького кордону, де в разі успіху планується розмістити 2 млн сирійських біженців з Туреччини.

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення санкцій проти Туреччини. Також він подзвонив турецькому лідеру і зажадав негайно припинити вогонь у Сирії. Крім того, в США обговорюють вивезення ядерної зброї з Сирії.