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В США выросло количество безработных на 6,6 млн за неделю

Новости » Финансовый кризис 2020     02.04.2020 - 18:28
В США выросло количество безработных на 6,6 млн за неделю
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

За две недели лишились работы около 10 млн американцев

В США выросло количество безработных на 6,65 миллионов за неделю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Министерство труда США.

По данным Минтруда США, за две недели лишились работы около 10 млн американцев.

Неделю назад было 3,3 млн первичных заявок на пособие. Это побило рекорд 1982 года (695 тыс. заявок).

Добавим, что для США это огромный показатель, ведь обычно он не превышает 300 тыс. обращений в неделю.

Напомним, агентство Fitch спрогнозировало глубину экономического кризиса. Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда пересмотра прогнозов агентства. Теперь Fitch ожидает падения мировой экономики на 1,9% в 2020 году. При этом ВВП США, еврозоны и Великобритании снизится на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно. Восстановление Китая после спада в квартале 2020 года будет резко ограничено глобальной рецессией, и его годовой рост будет ниже 2%.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило на негативный прогноз по банковскому сектору семи постсоветских стран, включая Украину.

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