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У США зросла кількість безробітних на 6,6 млн за тиждень

Новини » Фінансова криза 2020     02.04.2020 - 18:28
У США зросла кількість безробітних на 6,6 млн за тиждень
Фото: Конгрес США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

За два тижні позбулися роботи близько 10 млн американців

У США зросла кількість безробітних на 6,65 мільйонів за тиждень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Міністерства праці США.

За даними Мінпраці США, за два тижні позбулися роботи близько 10 млн американців.

Тиждень тому було 3,3 млн первинних заявок на допомогу. Це побило рекорд 1982 року (695 тис. заявок).

Додамо, що для США це величезний показник, адже зазвичай він не перевищує 300 тис. звернень на тиждень.

Нагадаємо, агентство Fitch спрогнозувало глибину економічної кризи. Швидкість, з якою розвивається пандемія коронавірусу, зажадала ще одного раунду перегляду прогнозів агентства. Тепер Fitch очікує падіння світової економіки на 1,9% в 2020 році. При цьому ВВП США, єврозони та Великобританії знизиться на 3,3%, 4,2% і 3,9% відповідно. Відновлення Китаю після спаду в кварталі 2020 року буде різко обмежений глобальною рецесією, і його річне зростання буде нижче 2%.

Як повідомляло РБК-Україна, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings змінило на негативний прогноз щодо банківського сектору семи пострадянських країн, включаючи Україну.

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