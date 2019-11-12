США не выполнили соглашение по Сирии, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты не выполнили свое соглашение о выводе курдских боевиков из региона "безопасной зоны" в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Соответствующее заявление Эрдоган сделал перед отлетом в США, где он 13 ноября должен провести встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Невозможно сказать, что террористы (курдские боевики народной самообороны - ред.) покинули полосу северо-востока Сирии", - сообщил президент Турции.

Напомним, 17 октября Турция приостановила военную операцию в Сирии согласно подписанному соглашению с США, по которому курдские силы должны покинуть территорию "безопасной зоны".

Также сообщалось, что по словам Эрдогана, Турция готова покинуть Сирию лишь после вывода войск из региона остальными странами. По его словам, пока все курдские боевики не покинут регион Турция готова продолжать военную операцию в Сирии.

Также сообщалось, что в США предупредили Турцию о введении санкций, в случае покупки системы С-400 у Российской Федерации. Этот вопрос, в частности, будет обсуждаться между Эрдоганом и Трампом во время их встречи в США.