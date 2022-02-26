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США вынесут на Генассамблею ООН вопрос российского вторжения в Украину

Автор: Артур Родивилов

США вынесут на Генассамблею ООН вопрос вторжения России в Украину. Госсекретарь Энтони Блинкен осудил вето РФ в Совбезе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Он отметил, что США и союзники в ООН едины вокруг Украины и ее народа.

"РФ в Совете безопасности злоупотребляет своей властью, чтобы напасть на своего соседа и подорвать ООН и нашу международную систему... Соединенные Штаты будут рассматривать этот вопрос в Генеральной ассамблее ООН, где страны мира могут, будут и должны призвать Россию к ответу и поддержать единство с Украиной", - говорится в сообщении.

Напомним, российская сторона наложила вето на проект резолюции Совета безопасности ООН. В ней Россию призывали прекратить войну с Украиной.

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Вторжение России в Украину