США вынесут на Генассамблею ООН вопрос российского вторжения в Украину

Он отметил, что США и союзники в ООН едины вокруг Украины и ее народа.



"РФ в Совете безопасности злоупотребляет своей властью, чтобы напасть на своего соседа и подорвать ООН и нашу международную систему... Соединенные Штаты будут рассматривать этот вопрос в Генеральной ассамблее ООН, где страны мира могут, будут и должны призвать Россию к ответу и поддержать единство с Украиной", - говорится в сообщении.