США выдворили двух китайских дипломатов по подозрению в шпионаже

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Два сотрудника китайского посольства пытались проникнуть на военную базу в штате Вирджиния

Соединенные Штаты тайно выдворили двух дипломатов из Китая в связи с подозрением в шпионаже. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что высылка стала первой за последние 30 лет.

По данным издания, два сотрудника китайского посольства в конце сентября пытались незаконно проникнуть на базу сил специальных операций около Норфолка, штат Вирджиния.

Одного из дипломатов подозревают в работе на разведку Китая под дипломатическим прикрытием. Американская сторона считает, что сотрудники китайского посольства пытались выяснить сведения о работе системы безопасности на военной базе.

Отмечается, что китайские дипломаты вместе с супругами подъехали к контрольно-пропускному пункту для въезда на территорию базы. Охранник, понимая, что у них нет разрешения на въезд, велел им проехать через ворота, развернуться и выехать с территории базы, что является обычной процедурой в таких случаях.

Но китайские чиновники продолжили движение по территории, пока пожарные машины не преградили им путь. Сотрудники посольства КНР указали, что они не поняли инструкций охранника и просто заблудились.

Через несколько недель после проникновения на базу Государственный департамент ввел ограничения для китайских дипломатов. Их обязали заранее уведомлять о любых официальных встречах с американскими дипломатами, местными должностными лицами, а также о визитах в колледжи или исследовательские институты.

Напомним, ранее европейские и американские спецслужбы разоблачили базу российских шпионов во французских Альпах, которую они использовали для операций в Европе.

Также РБК-Украина писало, что президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ о помиловании российских шпионов Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.