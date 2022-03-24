ru ua
Чт, 24 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США выделяют 1 млрд долларов на гумпомощь пострадавшим от войны России против Украины

Новина українською →
Брюссель, Четверг 24 марта 2022 16:27
США выделяют 1 млрд долларов на гумпомощь пострадавшим от войны России против Украины Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выделяют 1 млрд долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Эти средства помогут обеспечить продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и другой помощью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Выступая перед лидерами НАТО в Брюсселе, Байден вновь заявил о своей решительной поддержке украинского народа в месячную годовщину "неспровоцированного и неоправданного вторжения" России в Украину.

"За последние несколько недель Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине новой помощи в области безопасности на сумму 1 млрд долларов - зенитные установки, противотанковое оружие, беспилотники и миллионы боеприпасов", - заявил он.

При этом он добавил, что приветствует шаги союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине.

"Вместе мы намерены найти дополнительное оборудование, включая системы противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине", - заявил президент США.

Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Помощь Украине Джозеф Байден Война России против Украины
NEWS
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
29-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Марина Лазебная: Каждый для себя должен решить, хочет ли он быть беженцем в чужой стране