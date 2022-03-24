США выделяют 1 млрд долларов на гумпомощь пострадавшим от войны России против Украины
Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты выделяют 1 млрд долларов на гуманитарную помощь пострадавшим от войны России против Украины. Эти средства помогут обеспечить продовольствием, жильем, чистой водой, медикаментами и другой помощью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Выступая перед лидерами НАТО в Брюсселе, Байден вновь заявил о своей решительной поддержке украинского народа в месячную годовщину "неспровоцированного и неоправданного вторжения" России в Украину.
"За последние несколько недель Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине новой помощи в области безопасности на сумму 1 млрд долларов - зенитные установки, противотанковое оружие, беспилотники и миллионы боеприпасов", - заявил он.
При этом он добавил, что приветствует шаги союзников по оказанию оборонительной поддержки Украине.
"Вместе мы намерены найти дополнительное оборудование, включая системы противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине", - заявил президент США.
Напомним, война России против Украины длиться уже месяц. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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