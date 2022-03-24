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США виділяють 1 млрд доларів на гумдопомогу постраждалим від війни Росії проти України

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Брюссель, Четвер 24 березня 2022 16:27
США виділяють 1 млрд доларів на гумдопомогу постраждалим від війни Росії проти України Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати виділяють 1 млрд доларів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни Росії проти України. Ці кошти допоможуть забезпечити продовольством, житлом, чистою водою, медикаментами та іншою допомогою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи перед лідерами НАТО в Брюсселі, Байден знову заявив про свою рішучу підтримку українського народу в місячну річницю "неспровокованого і невиправданого вторгнення" Росії в Україну.

"За останні кілька тижнів Сполучені Штати оголосили про надання Україні нової допомоги в галузі безпеки на суму 1 млрд доларів - зенітні установки, протитанкову зброю, безпілотники і мільйони боєприпасів", - заявив він.

При цьому він додав, що вітає кроки союзників з надання оборонної підтримки Україні.

"Разом ми маємо намір знайти додаткове обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, щоб допомогти Україні", - заявив президент США.

Нагадаємо, війна Росії проти України триватиме вже місяць. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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