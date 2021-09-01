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США выделят Украине дополнительно 463 млн долларов поддержки

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Вашингтон, Среда 01 сентября 2021 23:28
США выделят Украине дополнительно 463 млн долларов поддержки Фото: США выделили дополнительную помощь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтон выделит Киеву дополнительно 463 млн долларов помощи в текущем году. Они пойдут на воплощение реформ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление Владимира Зеленской и Джо Байдена, опубликованном на сайте Офиса президента.

В заявлении отмечается, что правительство США с 2014 года предоставило Украине на реформы почти 2 миллиарда долларов помощи и планирует выделить еще более 463 миллионов долларов помощи в этом году, в том числе на программы, ориентированные на демократию, права человека, местное управление и децентрализацию, приватизацию и судебную реформу.

С целью проведения реформ, которые усиливают ее демократические институты, укрепляют права человека и обеспечивают справедливость, Украина разрабатывает амбициозный и всеобъемлющий План трансформации, который будет рассмотрен на следующем заседании Комиссии стратегического партнерства.

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