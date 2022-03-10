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США выделят Украине 50 млн долларов гумпомощи

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Вашингтон, Четверг 10 марта 2022 16:07
США выделят Украине 50 млн долларов гумпомощи Фото: вице-президент США Камала Харрис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Соединенные Штаты выделяют дополнительно 50 млн долларов Всемирной продовольственной программе ООН для оказания гуманитарной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post.

Она пообещала, что США будут продолжать поддерживать Польшу, поскольку страна принимает украинских беженцев.

"За очень короткий период времени Польша приняла более полутора миллионов беженцев из Украины. И это легло чрезвычайным бременем на Польшу и народ Польши. И поэтому мы будем продолжать оказывать вам поддержку", - заявила Харрис.

При этом она добавила, что США недавно перебросили в Польшу еще 4700 американских военнослужащих в дополнение к "многолетней ротации около 5 тысяч американских военнослужащих в Польше".

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