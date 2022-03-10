США выделят Украине 50 млн долларов гумпомощи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на New York Post .

Она пообещала, что США будут продолжать поддерживать Польшу, поскольку страна принимает украинских беженцев.

"За очень короткий период времени Польша приняла более полутора миллионов беженцев из Украины. И это легло чрезвычайным бременем на Польшу и народ Польши. И поэтому мы будем продолжать оказывать вам поддержку", - заявила Харрис.

При этом она добавила, что США недавно перебросили в Польшу еще 4700 американских военнослужащих в дополнение к "многолетней ротации около 5 тысяч американских военнослужащих в Польше".