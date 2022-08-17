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США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы: кому она достанется

Новина українською →
Вашингтон, Среда 17 августа 2022 08:04
США выделят 68 млн долларов на закупку украинской пшеницы: кому она достанется Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

США внесут 68 млн долларов во Всемирную продовольственную программу на закупку украинской пшеницы.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

Предоплаченное зерно будет направлено для разрешения продовольственного кризиса в страны, которым грозит дефицит продуктов питания.

"Мы стремимся поддерживать глобальную продовольственную безопасность для наиболее уязвимых слоев населения и призываем все страны последовать этому примеру", - подчеркнул Блинкен.

Напомним, вчера из порта "Южный" отправилось судно с зерном для Африки. Оно должно доставить в порт Джибути 23 тысячи тонн зерна. В дальнейшем продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии.

Добавим, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН, а контроль за работой морского коридора и безопасностью операции возложена на координационный центр в Стамбуле.

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