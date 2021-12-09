США выделят более 250 млн долларов на поддержку демократии, - Байден

Президент США Джо Байден в ходе виртуального саммита за демократию сообщил о планах выделить 254 млн долларов на продвижение в мире демократии и свободных выборов. Также планируется создать фонд для поддержки независимых СМИ и запустят программы по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Мы работаем с Конгрессом над тем, чтобы выделить 254 млн долларов на поддержание правительств и свободу СМИ, борьбу с коррупцией, поддержание демократических реформ, продвижение демократии и определения того, что такое свободные выборы", - сказал Байден.

Президент США добавил, что также планируется запустить фонд для поддержки независимых СМИ, программы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. По его словам, это делается для укрепления демократии в мире.

"Мы будем продвигать голоса женщин, мы будем наделять правами представителей ЛГБТ и давать им возможность участвовать в демократических институтах по продвижению реформы труда и других реформ. Мы будем вместе с партнерами бороться с технологиями слежения, которые нарушают права людей", - резюмировал американский лидер.