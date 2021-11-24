ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Байден пригласил Украину на виртуальный саммит за демократию

Новина українською →
США, Среда 24 ноября 2021 06:41
Байден пригласил Украину на виртуальный саммит за демократию Фото: Байден пригласил Украину на виртуальный саммит за демократию (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе Украины. В списке приглашенных стран отсутствуют Китай, Россия и Турция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепа США.

К мероприятию, которое состоится в период с 9 по 10 декабря, присоединятся лидеры правительств, гражданского общества и частного сектора. Переговоры будут посвящены проблемам и возможностям, с которыми сталкиваются демократии.

"Саммит предоставит лидерам платформу для объявления как индивидуальных, так и коллективных обязательств, реформ и инициатив по защите демократии и прав человека в стране и за рубежом", - указывают в Госдепе США.

Участники виртуальной встречи смогут озвучить внутренние и международные инициативы по трем ключевым темам:

  • защита от авторитаризма;
  • противодействие коррупции и борьба с ней;
  • содействие уважению прав человека.

В саммите примут участие, в частности, государства-члены Европейского Союза, Индия, Южно-Афиканская Республика, Филиппины, Грузия, Литва, Латвия и т.д.

Ранее мы писали, что США ввели санкции против компании и судна, связанных с "Северным потоком-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
У Путина назвали "наилучшие гарантии безопасности" для Украины
DAILY
Экономика не справилась с "ковидом". Или почему рост ВВП отстает от плана
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Экономика не справилась с "ковидом". Или почему рост ВВП отстает от плана