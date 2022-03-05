США выделят 2,75 млрд долларов на поддержку гуманитарных служб в Украине и Польше

Госсекретарь США указал, что такие ценности, как свобода, мир и безопасность, сегодня находятся под особой угрозой.

"Поляки знают, как важно защищать свободу, как и американцы, поэтому мы будем вместе поддерживать Украину против преднамеренного, незаконного и неспровоцированного вторжения", - сказал он.

Блинкен прибыл в Польшу из Брюсселя, где в пятницу он встретился с министрами иностранных дел альянса НАТО, группы G7 и Европейского союза, чтобы обсудить усилия Запада по сдерживанию России с помощью программы жестких санкций.

По оценкам агентства ООН по делам беженцев, к концу выходных число беженцев из Украины может возрасти до 1,5 млн с нынешних 1,3 млн. Значительная часть из них направляются в Польшу.