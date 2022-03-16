США выделят Украине 1 млрд долларов на комплексы ПВО и противотанковые системы

Байден намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более $1 млрд. Соответствующее заявление будет сделано после выступления Зеленского перед Конгрессом США 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Ожидается, что в своем выступлении президент Украины будет просить об увеличении помощи для защиты своей страны. Сумма в 1,01 млрд долларов будет направлена на противотанковые и противовоздушные системы, включая Javelin и Stinger. Миллиард поступит из пакета помощи на 13,6 млрд, выделенных Украине в сводном законопроекте о бюджете. Закон о расширенном пакете помощи Джо Байден уже подписал.

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