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США выделят Украине 1 млрд долларов на комплексы ПВО и противотанковые системы

Автор: Константин Широкун

Байден намерен объявить о выделении Украине военной помощи на сумму более $1 млрд. Соответствующее заявление будет сделано после выступления Зеленского перед Конгрессом США 16 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что в своем выступлении президент Украины будет просить об увеличении помощи для защиты своей страны. Сумма в 1,01 млрд долларов будет направлена на противотанковые и противовоздушные системы, включая Javelin и Stinger. Миллиард поступит из пакета помощи на 13,6 млрд, выделенных Украине в сводном законопроекте о бюджете. Закон о расширенном пакете помощи Джо Байден уже подписал.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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