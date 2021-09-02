UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.

"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.

Напомним, США планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с COVID, которая включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони Блинкен