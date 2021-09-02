США выделили Украине 45 млн долларов гумпомощи

Соединенные Штаты предоставили Украине гуманитарную помощь в размере 45 млн долларов. Эти средства выделили на поддержку 3,4 млн украинцев, которые пострадали и страдают от российской агрессии на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение госсекретаря США Энтони Блинкена в Twitter.
"США предоставляют дополнительные 45 млн долларов в виде гуманитарной помощи народу Украины. Эта помощь позволит нашим гуманитарным партнерам поддержать многих из примерно 3,4 млн нуждающихся украинцев", - написал он.
Напомним, США планируют предоставить Украине дополнительную помощь в борьбе с COVID, которая включает поддержку холодовой цепи хранения вакцин и дополнительные 12,8 млн долларов.