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США виділили Україні 45 млн доларів гумдопомоги

Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати надали Україні гуманітарну допомогу в розмірі 45 млн доларів. Ці кошти виділили на підтримку 3,4 млн українців, які постраждали і страждають від російської агресії на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення держсекретаря США Ентоні Блінкена в Twitter.

"США надають додаткові 45 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги народу України. Ця допомога дозволить нашим гуманітарним партнерам підтримати багатьох з приблизно 3,4 млн нужденних українців", - написав він.

Нагадавши, США планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з COVID, яка включає підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин і додаткові 12,8 млн доларів.

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Сполучені Штати АмерикиУкраїнаЕнтоні Блінкен