США уже выделили Украине 18,3 млн долларов для борьбы с COVID-19

Фото: секретарь Госдепартамента США Майк Помпео (РБК-Украина)

Всего с начала вспышки коронавируса США выделили более 1,6 млрд долларов на чрезвычайную помощь

Соединенные Штаты с начала пандемии коронавируса выделили Украине 18,3 млн долларов. Такая сумма была предоставлена в виде медицинской и гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного департамента США.

"США предоставляют помощь по линии Госдепартамента и через Агентство США по международному развитию (USAID) Украине на сумму примерно 18,3 млн долларов", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что эти средства призваны "улучшить возможности местных учреждений здравоохранения по оказанию помощи больным и борьбе с дальнейшим распространением COVID-19", а также смягчить социально-экономические последствия "в том числе для затронутых конфликтом жителей на востоке Украины".

Всего с начала вспышки коронавируса США выделили более 1,6 млрд долларов на "чрезвычайную медицинскую, гуманитарную, экономическую" помощь различным странам, международным и неправительственным организациям по всему миру.

В частности, средства были выделены Беларуси (1,7 млн долларов), Казахстану (более 3,1 млн долларов), Киргизии (более 3 млн долларов), Таджикистану (около 866 тысяч долларов), Туркмении (около 920 тысяч долларов), Узбекистану (около 3,9 млн долларов), Армении (более 4 млн долларов), Азербайджану (более 5 млн долларов), Грузии (более 3,3 млн долларов), Молдове (почти 2,2 млн долларов).

Напомним, в конце марта США выделили Украине гумпомощь на 1,2 млн долларов для борьбы с коронавирусом.