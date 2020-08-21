США вже виділили Україні 18,3 млн доларів для боротьби з COVID-19

Фото: секретар Держдепартаменту США Майк Помпео (РБК-Україна)

Всього з початку спалаху коронавіруса США виділили понад 1,6 млрд доларів на надзвичайну допомогу

Сполучені Штати з початку пандемії коронавіруса виділили Україні 18,3 млн доларів. Така сума була надана у вигляді медичної і гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє прес-служба Державного департаменту США.

"США надають допомогу по лінії Держдепартаменту і через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні на суму 18,3 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ці кошти покликані "поліпшити можливості місцевих закладів охорони здоров'я з надання допомоги хворим і боротьбі з подальшим поширенням COVID-19", а також пом'якшити соціально-економічні наслідки "у тому числі для порушених конфліктом жителів на сході України".

Всього з початку спалаху коронавіруса США виділили понад 1,6 млрд доларів на "надзвичайну медичну, гуманітарну, економічну допомогу різним країнам, міжнародним і неурядовим організаціям по всьому світу.

Зокрема, кошти були виділені Білорусі (1,7 млн доларів), Казахстану (понад 3,1 млн доларів), Киргизії (понад 3 млн доларів), Таджикистану (близько 866 тисяч доларів), Туркменії (близько 920 тисяч доларів), Узбекистану (близько 3,9 млн доларів), Вірменії (понад 4 млн доларів), Азербайджану (понад 5 млн доларів), Грузії (понад 3,3 млн доларів), Молдові (майже 2,2 млн доларів).

Нагадаємо, в кінці березня США виділили Україні гумдопомоги на 1,2 млн доларів для боротьби з коронавірусом.