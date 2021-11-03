США выделили 25 млн долларов на поддержку доступа других стран к чистой ядерной энергии

Пакет "Ядерное будущее" представляет собой усилия правительства США и включает в себя текущие программы и проекты, находящиеся в стадии разработки:

продвигать крупномасштабное, чистое и современное производство ядерной энергии,

продемонстрировать потенциал водорода, производимого с помощью ядерной энергии, для обеспечения перехода к экологически чистой энергии,

продвижение инновационных, надежных и безопасных ядерных технологий, таких как малые модульные реакторы.

В Госдепе подчеркнули, что в рамках пакета "Ядерное будущее" Соединенные Штаты рады сотрудничать с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией, Индонезией и другими странами, чтобы поддержать прогресс в достижении их целей в области ядерной энергетики.

"Усилия включают наращивание потенциала, оборудование, технико-экономические обоснования и исследования размещения, демонстрационные проекты, ознакомительные поездки, посещение объектов, техническое сотрудничество и многое другое", - говорится в сообщении.

Пакет программ "Ядерное будущее" подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов к энергетическим инновациям и ядерным технологиям как важному компоненту достижения глобальных целей в области изменения климата, добавили в Госдепе.