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США выделили 25 млн долларов на поддержку доступа других стран к чистой ядерной энергии

Автор: Валерия Полищук

Заместитель государственного секретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс объявила о выделении Соединенными Штатами 25 млн долларов на поддержку расширения доступа других стран к чистой ядерной энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного департамента США.

Пакет "Ядерное будущее" представляет собой усилия правительства США и включает в себя текущие программы и проекты, находящиеся в стадии разработки:

  • продвигать крупномасштабное, чистое и современное производство ядерной энергии,
  • продемонстрировать потенциал водорода, производимого с помощью ядерной энергии, для обеспечения перехода к экологически чистой энергии,
  • продвижение инновационных, надежных и безопасных ядерных технологий, таких как малые модульные реакторы.

В Госдепе подчеркнули, что в рамках пакета "Ядерное будущее" Соединенные Штаты рады сотрудничать с Польшей, Кенией, Украиной, Бразилией, Румынией, Индонезией и другими странами, чтобы поддержать прогресс в достижении их целей в области ядерной энергетики.

"Усилия включают наращивание потенциала, оборудование, технико-экономические обоснования и исследования размещения, демонстрационные проекты, ознакомительные поездки, посещение объектов, техническое сотрудничество и многое другое", - говорится в сообщении.

Пакет программ "Ядерное будущее" подчеркивает твердую приверженность Соединенных Штатов к энергетическим инновациям и ядерным технологиям как важному компоненту достижения глобальных целей в области изменения климата, добавили в Госдепе.

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Соединенные Штаты АмерикиЯдерная безопасность