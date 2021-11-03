США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії

Заступник Державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс оголосила про виділення Сполученими Штатами 25 млн доларів на підтримку розширення доступу інших країн до чистої ядерної енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.
Пакет "Ядерне майбутнє" являє собою зусилля уряду США і містить поточні програми і проекти, що знаходяться в стадії розробки:
У Держдепі підкреслили, що в рамках пакету "ядерне майбутнє" Сполучені Штати раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україна, Бразилією, Румунією, Індонезією та іншими країнами, щоб підтримати прогрес у досягненні їх цілей в галузі ядерної енергетики.
"Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого", - йдеться в повідомленні.
Пакет програм "Ядерне майбутнє" підкреслює тверду прихильність Сполучених Штатів до енергетичних інновацій і ядерних технологій як важливого компонента досягнення глобальних цілей в області зміни клімату, додали в Держдепі.