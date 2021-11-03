RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

США виділили 25 млн доларів на підтримку доступу інших країн до чистої ядерної енергії

Автор: Валерія Поліщук

Заступник Державного секретаря з контролю над озброєннями та міжнародної безпеки Бонні Дженкінс оголосила про виділення Сполученими Штатами 25 млн доларів на підтримку розширення доступу інших країн до чистої ядерної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

Пакет "Ядерне майбутнє" являє собою зусилля уряду США і містить поточні програми і проекти, що знаходяться в стадії розробки:

  • просувати великомасштабне, чисте і сучасне виробництво ядерної енергії,
  • продемонструвати потенціал водню, виробленого за допомогою ядерної енергії, для забезпечення переходу до екологічно чистої енергії,
  • просування інноваційних, надійних і безпечних ядерних технологій, таких як малі модульні реактори.

У Держдепі підкреслили, що в рамках пакету "ядерне майбутнє" Сполучені Штати раді співпрацювати з Польщею, Кенією, Україна, Бразилією, Румунією, Індонезією та іншими країнами, щоб підтримати прогрес у досягненні їх цілей в галузі ядерної енергетики.

"Зусилля включають нарощування потенціалу, обладнання, техніко-економічні обґрунтування та дослідження розміщення, демонстраційні проекти, ознайомчі поїздки, відвідування об'єктів, технічне співробітництво та багато іншого", - йдеться в повідомленні.

Пакет програм "Ядерне майбутнє" підкреслює тверду прихильність Сполучених Штатів до енергетичних інновацій і ядерних технологій як важливого компонента досягнення глобальних цілей в області зміни клімату, додали в Держдепі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЯдерна безпека