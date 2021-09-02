В США выбросили 15 миллионов доз вакцин от COVID-19, - NBC
В США аптечные сети и местные власти с 1 марта этого года выбросили не менее 15,1 млн доз вакцин от коронавируса. Причинами отказа от использования этих доз могли стать трещина на ампуле, ошибка при разбавлении вакцины или неисправность холодильника для хранения препарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.
По данным телеканала, в отчете аптечной компании Walgreens сообщается о 2,6 млн неиспользованных доз, CVS - о 2,3 млн, аптек корпорации Walmart - о 1,6 млн, компании Rite Aid - о 1,1 млн.
Также вакцины выбрасывали и министерства здравоохранения штатов, но в меньших объемах. NBC отмечает, что данные властей неполные, в них нет информации о некоторых штатах и учреждениях.
В США с начала пандемии зафиксировано 39,3 млн случаев заражения коронавирусом и 642 тыс. случаев смерти. Вакцинация в стране ведется препаратами компаний Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson. 30 августа Евросоюз исключил США из списка разрешенных для необязательных поездок стран из-за ухудшения ситуации с COVID-19.