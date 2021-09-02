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У США викинули 15 мільйонів доз вакцин від COVID-19, - NBC

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Четвер 02 вересня 2021 05:44
У США викинули 15 мільйонів доз вакцин від COVID-19, - NBC Фото: у США викинули 15 млн доз вакцин від COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У США аптечні мережі та місцева влада з 1 березня цього року викинули щонайменше 15,1 млн доз вакцин від коронавірусу. Причинами відмови від використання цих доз могли стати тріщина на ампулі, помилка при розведенні вакцини або несправність холодильника для зберігання препарату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

За даними телеканалу, у звіті аптечної компанії Walgreens повідомляється про 2,6 млн невикористаних доз, CVS-про 2,3 млн, аптек корпорації Walmart - про 1,6 млн, компанії Rite Aid - про 1,1 млн.

Також вакцини викидали і Міністерства охорони здоров'я Штатів, але в менших обсягах. NBC зазначає, що дані влади неповні, в них немає інформації про деякі штати і установи.

У США з початку пандемії зафіксовано 39,3 млн випадків зараження коронавірусом і 642 тис. випадків смерті. Вакцинація в країні ведеться препаратами компаній Pfizer, Moderna і Johnson & Johnson. 30 Серпня Євросоюз виключив США зі списку дозволених для необов'язкових поїздок країн через погіршення ситуації з COVID-19.

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