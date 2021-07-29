США вводят санкции против сирийских тюрем и чиновников

США вводят санкции против тюрем и чиновников Сирии . Об этом заявило Министерство финансов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Соединенные Штаты ввели санкции в отношении восьми тюрем, находящихся в ведении разведывательного аппарата Сирии. Поводом для санкций стали фотографии бывшего сирийского военного фотографа под ником "Цезарь".

На тысячах фотографий изображены жестокие пытки в тюрьмах Сирии: выкалывание глаз, удушение и длительный голод. Фото были вывезены контрабандой из Сирии в период с 2011 по середину 2013 года.

В заявлении о введении санкций министерство финансов заявило, что тюрьмы были местом нарушения прав человека в отношении политических заключенных и других заключенных.

"Многие тюрьмы, назначенные сегодня, были выделены на фотографиях, предоставленных Цезарем, перебежчиком сирийского режима, который работал официальным фотографом сирийских вооруженных сил и разоблачал безжалостное и жестокое обращение режима с задержанными", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Также Министерство финансов ввело санкции в отношении пяти сирийских чиновников, руководивших тюрьмами, сирийской вооруженной повстанческой группировки Ахрар аль-Шаркия и двух ее лидеров. Это сделано для того, чтоб привлечь к ответственности виновных в нарушениях прав человека в ходе десятилетней гражданской войны в стране.

"Сегодняшние действия ... направлены на привлечение к ответственности за злоупотребления режима Асада", - уточнил Блинкен.

Блинкен также обвинил Ахрара аль-Шаркию в многочисленных преступлениях против гражданских лиц, особенно сирийских курдов, включая незаконные убийства, похищения, пытки и захват частной собственности.