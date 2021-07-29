США вводять санкції проти сирійських в'язниць і чиновників

США вводять санкції проти в'язниць і чиновників Сирії . Про це заявило Міністерство фінансів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сполучені Штати ввели санкції щодо восьми в'язниць, які перебувають у віданні розвідувального апарату Сирії. Приводом для санкцій стали фотографії колишнього сирійського військового фотографа під ніком "Цезар".

На тисячах фотографій зображені жорстокі тортури у в'язницях Сирії: виколювання очей, удушення і тривалий голод. Фото були вивезені контрабандою з Сирії в період з 2011 по середину 2013 року.

У заяві про введення санкцій Міністерство фінансів заявило, що в'язниці були місцем порушення прав людини щодо політичних в'язнів та інших ув'язнених.

"Багато в'язниць, призначені сьогодні, були виділені на фотографіях, наданих Цезарем, перебіжчиком сирійського режиму, який працював офіційним фотографом сирійських збройних сил і викривав безжальне і жорстоке поводження режиму із затриманими", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Також Міністерство фінансів ввело санкції щодо п'яти сирійських чиновників, які керували в'язницями, сирійського збройного повстанського угруповання Ахрар аль-Шаркія і двох її лідерів. Це зроблено для того, щоб притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини в ході десятирічної громадянської війни в країні.

"Сьогоднішні дії ... спрямовані на притягнення до відповідальності за зловживання режиму Асада", - уточнив Блінкен.

Блінкен також звинуватив Ахрара аль-Шаркію в численних злочинах проти цивільних осіб, особливо сирійських курдів, включаючи незаконні вбивства, викрадення, тортури і захоплення приватної власності.