США вводят санкции против крупнейших российских госпредприятий

"Вводится полная блокировка важнейших крупных российских государственных предприятий", - говорится в релизе.

Гражданам США запрещено совершать сделки с этими компаниями. Кроме того, замораживаются все активы, которые находятся под американской юрисдикцией.

"Тем самым подрывается способность Кремля использовать эти предприятия для обеспечения и финансирования своей войны в Украине", - указано в документе.

Отмечается, что Министерство финансов опубликует перечень этих предприятий завтра.