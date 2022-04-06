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США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств

Фото: США вводять санкції проти найбільших держпідприємств Росії (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США оголосили про введення проти найважливіших державних підприємств Росії. Обмеження підірвуть здатність Москви використовувати ці компанії у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Білого дому.

"Вводиться повне блокування найважливіших великих російських державних підприємств", - йдеться в релізі.

Громадянам США заборонено здійснювати операції з цими компаніями. Крім того, заморожуються всі активи, які знаходяться під американською юрисдикцією.

"Тим самим підривається здатність Кремля використовувати ці підприємства для забезпечення і фінансування своєї війни в Україні", - зазначено в документі.

Зазначається, що Міністерство фінансів опублікує перелік цих підприємств завтра.

Нагадаємо, раніше США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra.

Війна Росії проти України триває 42-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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