США вводять санкції проти найбільших російських держпідприємств

"Вводиться повне блокування найважливіших великих російських державних підприємств", - йдеться в релізі.

Громадянам США заборонено здійснювати операції з цими компаніями. Крім того, заморожуються всі активи, які знаходяться під американською юрисдикцією.

"Тим самим підривається здатність Кремля використовувати ці підприємства для забезпечення і фінансування своєї війни в Україні", - зазначено в документі.

Зазначається, що Міністерство фінансів опублікує перелік цих підприємств завтра.