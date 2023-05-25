США ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главаря ЧВК "Вагнера" в Мали. Под ограничения попал россиянин Иван Маслов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства финансов США.
"Управление контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Ивана Александровича Маслова, руководителя военизированных формирований российской частной военной компании "Вагнера", базирующейся в Мали", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ЧВК "Вагнера" может пытаться скрыть свои усилия по приобретению военной техники для использования ее в войне против Украины, в том числе работая через Мали и другие страны.
"Санкции министерства финансов против высокопоставленного представителя ЧВК "Вагнера" в Мали выявляют и подрывают ключевого оперативника, который поддерживает глобальную деятельность группы", - сказал заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Э. Нельсон.
ЧВК "Вагнера" в Мали
С 2020-го в Мали произошло два государственных переворота. В результате временным президентом стал полковник Ассими Гоита. В августе 2022 года, после того, как отношения между Францией и малийской военной хунтой ухудшились, последние французские военные, участвовавшие в антитеррористической операции "Бархан", покинули Мали.
В сентябре 2021 года стало известно, что руководство Мали на фоне разрыва отношений с западными союзниками обсуждает возможность сделки с ЧВК "Вагнера".
Международные организации позже сообщали, что "вагнеровцы" в Мали совершали ряд преступлений и нарушали права человека.
Недавно в Государственном департаменте США подтвердили информацию СМИ о том, что ЧВК "Вагнера" пыталась переправить оружие через Мали с целью использования его на войне в Украине.
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