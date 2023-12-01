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США ввели санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту

П'ятниця 01 грудня 2023 17:34
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США ввели санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту Архівне фото: США ввели санкції проти танкерів, які транспортують російську нафту (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 1 грудня, запровадили санкції щодо трьох танкерів, які перевозили російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що обмеження були введені за списком санкцій проти Росії.

До списку обмежень потрапило дві компанії з ОАЕ і одна з Ліберії.

Також під санкції потрапили три танкери, які пов'язані з вищезазначеними компаніями.

Танкери перевозили нафту за ціною, вищою за встановлену стелю

Заступник міністра фінансів Воллі Адеймо заявив, що забезпечення обмеження цін на російську нафту є головним пріоритетом для Сполучених Штатів і наших партнерів по коаліції.

"Націлюючись на ці компанії та їхні кораблі, ми підтримуємо подвійну мету цінового обмеження: обмежуємо доходи Росії від нафти й одночасно сприяємо стабільності світових енергетичних ринків", - сказав чиновник.

Цінова стеля на нафту з РФ

Нагадаємо, ще наприкінці минулого року країни G7 та Євросоюзу вирішили запровадити обмеження цін на російську нафту у 60 доларів за барель. Це необхідно для того, щоб обмежити можливість країни-агресора заробляти за допомогою експорту.

Але вже наприкінці вересня цього року видання Financial Times повідомило, що Росії вдалося збільшити свої доходи від сировини, попри обмеження. Вона оминає цінові обмеження.

Нещодавно повідомлялось, що Сполучені Штати Америки пригрозили запровадити тюремне ув'язнення для тих, хто порушує обмеження цін на російську нафту.

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