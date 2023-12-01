ua en ru
Пт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США ввели санкции против танкеров, которые транспортируют российскую нефть

Пятница 01 декабря 2023 17:34
UA EN RU
США ввели санкции против танкеров, которые транспортируют российскую нефть Архивное фото: США ввели санкции против танкеров, которые транспортируют российскую нефть (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 1 декабря, ввели санкции в отношении трех танкеров, которые перевозили российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что ограничения были введены по списку санкций против России.

В список ограничений попало две компании из ОАЭ и одна из Либерии.

Также под санкции попали три танкера, которые связаны с вышеупомянутыми компаниями.

Танкеры перевозили нефть по цене, выше установленного потолка

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо заявил, что обеспечение ограничения цен на российскую нефть является главным приоритетом для Соединенных Штатов и наших партнеров по коалиции.

"Нацеливаясь на эти компании и их корабли, мы поддерживаем двойную цель ценового ограничения: ограничиваем доходы России от нефти и одновременно способствуем стабильности мировых энергетических рынков", - сказал чиновник.

Ценовой потолок на нефть из РФ

Напомним, еще в конце прошлого года страны G7 и Евросоюза решили ввести ограничение цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. Это необходимо для того, чтобы ограничить возможность страны-агрессора зарабатывать с помощью экспорта.

Но уже в конце сентября этого года издание Financial Times сообщило, что России удалось увеличить свои доходы от сырья, несмотря на ограничения. Она обходит ценовые ограничения.

Недавно сообщалось, что Соединенные Штаты Америки пригрозили ввести тюремное заключение для тех, кто нарушает ограничение цен на российскую нефть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Объединенные Арабские Эмираты НАФТА Либерия
NEWS
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
Словацкие перевозчики начали блокирование КПП на границе с Украиной, - ГПСУ
DAILY
Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Снайпер 95-й бригады ВСУ: Перебирать целями на современной войне не очень правильно