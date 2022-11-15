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США ввели санкції проти російського розробника мікросхем

Фото: США ввели санкції проти російського розробника мікросхем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

США запровадили санкції проти російського розробника мікросхем "ПКК Міландр".

Повідомляється, що компанія працює в російському секторі виробництва електроніки та займається військовими науково-дослідними та дослідно-конструкторськими роботами.

У чорний список також потрапили три пов'язані з "ПКК Міландр" компанії - компанія Milur Electronics LLC, що знаходиться у Вірменії, швейцарська Milur SA, а також тайванська Sharp Edge Engineering Inc.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США незабаром офіційно оголосять про нові санкції проти РФ. Обмеження будуть введені проти "транснаціональної мережі", яка займалася закупівлею військових технологій для Москви.

До цього наголошувалося, що Росія хоче, щоб Захід послабив санкції щодо державного "Россільгоспбанку", щоб полегшити експорт російського зерна. Прохання було озвучено під час переговорів щодо продовження угоди про експорт українського продовольства.

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