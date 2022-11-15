Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Сообщается, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

В черный список также попали три связанные с "ПКК Миландр" компании - находящаяся в Армении компания Milur Electronics LLC, швейцарская Milur SA, а также тайваньская Sharp Edge Engineering Inc.

Напомним, ранее сообщалось, что США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы.

До этого отмечалось, что Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

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