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США ввели санкции против российского разработчика микросхем

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Вашингтон, Вторник 15 ноября 2022 04:06
США ввели санкции против российского разработчика микросхем Фото: США ввели санкции против российского разработчика микросхем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

США ввели санкции против российского разработчика микросхем "ПКК Миландр".

Сообщается, что компания работает в российском секторе производства электроники и занимается военными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами.

В черный список также попали три связанные с "ПКК Миландр" компании - находящаяся в Армении компания Milur Electronics LLC, швейцарская Milur SA, а также тайваньская Sharp Edge Engineering Inc.

Напомним, ранее сообщалось, что США вскоре официально объявят о новых санкциях против РФ. Ограничения будут введены против "транснациональной сети", занимавшейся закупкой военных технологий для Москвы.

До этого отмечалось, что Россия хочет, чтобы Запад ослабил санкции в отношении государственного "Россельхозбанка", чтобы облегчить экспорт российского зерна. Просьба была озвучена в ходе переговоров по продлению соглашения об экспорте украинского продовольствия.

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