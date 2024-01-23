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США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію в Австралії

Архівне фото: США ввели санкції проти російського хакера (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 23 січня, ввели санкції проти росіянина, який причетний до кібератаки на австралійську компанію Medibank.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) у координації з Австралією та Великою Британією внесло до списку Олександра Єрмакова, хакера, який відіграв ключову роль в атаці з використанням програми-здирника на Medibank Private Limited у 2022 році", - йдеться в заяві.

Заступник міністра фінансів Браян Нельсон сказав, що російські кіберзлочинці продовжують здійснювати руйнівні атаки з використанням програм-здирників проти Сполучених Штатів і країн-союзників з метою крадіжки конфіденційних даних.

Сьогодні Сполучені Штати і Велика Британія на знак солідарності з Австралією вживають заходів проти однієї й тієї самої людини через аналогічний ризик, який цей суб'єкт представляє для Вашингтона і Лондона.

Що відомо про атаку

У жовтні 2022 року Єрмаков проник у мережу Medibank, однієї з найбільших приватних страхових компаній Австралії, що охоплює понад 3,9 мільйона осіб і налічує понад 4000 співробітників. 

Під час атаки Єрмаков вкрав особисту інформацію та конфіденційну медичну інформацію, пов'язану приблизно з 9,7 мільйонами нинішніх і колишніх клієнтів та уповноважених представників. Передбачається, що Єрмаков та інші учасники злому Medibank пов'язані з підтримуваною Росією бандою кіберзлочинців REvil. 

Що відомо про банду хакерів

REvil була однією з найвідоміших банд кіберзлочинців у світі до липня 2021 року, коли вони зникли. REvil являє собою операцію "програми-вимагачі як послуга", метою якої зазвичай є фінансова вигода. 

Програму-здирник REvil було встановлено приблизно на 175 000 комп'ютерів у всьому світі, водночас як викуп було виплачено щонайменше 200 мільйонів доларів. 

"Єрмаков - громадянин Росії і кіберзлочинець. Його було піддано санкціям за участь у крадіжці та розміщенні в даркнеті 9,7 мільйона записів, що містять особисту інформацію австралійців, включно з іменами, датами народження, номерами Medicare і конфіденційною медичною інформацією", - пише Мінфін США.

Позиція Австралії

Раніше повідомлялося, що Австралія наклала санкції на росіянина за роль у кібератаці на страхову компанію Medibank. 

"Ці люди боягузи і покидьки. Вони ховаються за технологіями, і сьогодні австралійський уряд показує, що здатен розкрити, хто ви, і переконатися, що ви несете відповідальність", - заявила міністр внутрішніх справ Клер О'Ніл.

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