США ввели санкції проти осіб, які допомагають Ірану фінансувати хуситів

За даними відомства, серед тих, хто був включений до списку, - голова Асоціації валютних обмінників у Сані (столиця Ємену), а також три обмінні пункти в Ємені та Туреччині.

У мінфіні США зазначають, що перелічені вище особи сприяли переказу мільйонів доларів хуситам за вказівкою іранського фінансиста Саїда аль-Джамаля, включеного до списку санкцій США і пов'язаного з елітними силами "Кудс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану.

Варто зауважити, що хусити вже неодноразово намагалися атакувати Ізраїль. Зокрема, вони завдавали ракетних ударів по території країни.

Такі атаки відбувалися вже після початку війни Ізраїлю з бойовиками ХАМАС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше хусити - бойовики, яких, ймовірно, фінансує Іран, - оголосили про те, що атакуватимуть усі судна, що прямують до Ізраїлю через Червоне море.

На такий крок бойовики хочуть піти, якщо Сектор Газа "не отримає всіх необхідних продуктів та медикаментів".