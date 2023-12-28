США ввели санкции против лиц, которые помогают Ирану финансировать хуситов

По данным ведомства, среди тех, кто был включен в список, - глава Ассоциации валютных обменников в Сане (столица Йемена), а также три обменных пункта в Йемене и Турции.

В минфине США отмечают, что вышеперечисленные лица способствовали переводу миллионов долларов хуситам по указанию иранского финансиста Саида аль-Джамаля, включенного в санкционный список США и связанного с элитными силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана.

Стоит заметить, что хуситы уже неоднократно пытались атаковать Израиль. В частности, они наносили ракетные удары по территории страны.

Такие атаки происходили уже после начала войны Израиля с боевиками ХАМАС.

Что предшествовало

Напомним, ранее хуситы - боевики, которых, вероятно, финансирует Иран, - объявили о том, что будут атаковать все суда, направляющиеся в Израиль через Красное море.

На такой шаг боевики хотят пойти, если Сектор Газа "не получит все необходимые продукты и медикаменты".