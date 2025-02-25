США ввели санкції проти іранського "тіньового флоту"

За даними американської сторони, дана мережа посередників незаконно транспортує іранську нафту для продажу покупцям в Азії.

"Вона відвантажила десятки мільйонів барелів сирої нафти на сотні мільйонів доларів", - розповіли у зовнішньополітичному відомстві США.

Хто потрапив під санкції

Загалом Держдеп наклав санкції на 8 організацій, які "займаються торгівлею іранською нафтою та нафтохімією", та визначив 8 суден "їхньою заблокованою власністю".

Нижче наведені назви підприємств та суден, щодо яких були запроваджені обмеження, із роз'ясненнями від Держдепу причин введення санкцій:

KANGAN PETRO REFINERY COMPANY - це іранська компанія, що займається продажем іранської нафти.

COSMOS LINES INC - це індійська компанія, яка займається транспортуванням іранської нафти.

ALKONOST MARITIME DMCC (ALKONOST) - компанія, що базується в Об'єднаних Арабських Еміратах і виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна MENG XIN. ALKONOST також є комерційним та ISM менеджером судна PHOENIX I.

MENG XIN (IMO: 9271406) і PHOENIX I (IMO: 9236248) ідентифікуються як майно, в якому ALKONOST має інтерес.

AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED - це індійська компанія, яка виконує функції комерційного та ISM-менеджера судна AMAK.

AMAK (IMO: 9244635) визначається як власність, у якій AUSTINSHIP MANAGEMENT PRIVATE LIMITED має інтерес.

OCEANEND SHIPPING LTD - компанія на Сейшельських островах, яка є зареєстрованим власником і комерційним менеджером судна ASTERIX.

ASTERIX (IMO: 9181194) ідентифікується як власність, у якій OCEANEND SHIPPING LTD має інтерес.

IMS LTD - малайзійська компанія.

CHAMTANG (IMO: 9212400), VIOLET 1 (IMO: 9154000) і PETERPAUL (IMO: 9163269) ідентифікуються як власність, у якій IMS LTD має інтерес.

OCTANE ENERGY GROUP FZCO - компанія з ОАЕ, яка займається оптовою дистрибуцією нафти та нафтопродуктів.

Санкційна кампанія США щодо Ірану

"Іранський режим продовжує дестабілізувати глобальну безпеку своєю ядерною загрозою, програмою балістичних ракет і підтримкою терористичних груп. Експорт нафти з Ірану забезпечується мережею посередників у незаконних перевезеннях у багатьох юрисдикціях, які шляхом спотворення та обману завантажують і транспортують іранську нафту для продажу покупцям в Азії", - розповіли в Держдепі.

Також в американському відомстві зауважили, що введення обмежень є "першим кроком до реалізації кампанії президента (США Дональда) Трампа щодо максимального тиску на іранський режим".

"Це перешкоджає спробам Ірану зібрати доходи від нафти для фінансування діяльності терористів", - йдеться в заяві американської сторони.

У Держдепі запевнили, що продовжать переривати "такі незаконні потоки фінансування зловмисної діяльності Ірану".

"Поки Іран спрямовує свої енергетичні доходи на фінансування нападів на наших союзників, підтримку тероризму в усьому світі або проведення інших дестабілізуючих дій, ми використовуватимемо всі наявні в нас інструменти, щоб притягнути режим до відповідальності", - вказується у заяві американського відомства.

Офіційний Вашингтон також пояснив, що дії вживаються відповідно до виконавчих указів 13902 і 13846, які спрямовані на нафтовий і нафтохімічний сектори Ірану. Вони "знаменують другий раунд санкцій, націлених на продаж іранської нафти після того, як президент Трамп видав Президентський меморандум 2 про національну безпеку, наказавши розпочати кампанію максимального тиску на Іран", додали в Держдепі.