UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа

Архівне фото: США ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 15 травня, ввели санкції проти навчального центру МВС Росії в Нікарагуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.

Зазначається, що Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів продовжує переслідувати режим Даніеля Ортеги в Нікарагуа та його здатність маніпулювати золотим сектором і отримувати прибуток від корупційних операцій.

Тому сьогодні США запровадили санкції проти навчального центру МВС Росії в Манагуа, компаній COMINTSA і Capital Mining.

У Мінфіні уточнили, що навчальний центр МВС Росії базується в столиці Нікарагуа. Там навчають місцевих силовиків правилам гноблення, які вже використовує російський авторитарний режим. США назвали цю структуру ключовою у питаннях репресій проти місцевого громадянського суспільства.

США тиснуть на Нікарагуа через зв'язки з Росією

Нікарагуа підтримує Росію і має з нею тісний контакт. Це, зокрема, можна було помітити під час голосування на Генасамблеї ООН.

Тому в березні Сполучені Штати Америки вирішили припинити постачати зброю в Нікарагуа. Це пов'язано з посиленням співпраці країни з Росією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиНікарагуа