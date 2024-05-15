США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов продолжает преследовать режим Даниэля Ортеги в Никарагуа и его способность манипулировать золотым сектором и получать прибыль от коррупционных операций.

Поэтому сегодня США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа, компаний COMINTSA и Capital Mining.

В Минфине уточнили, что учебный центр МВД России базируется в столице Никарагуа. Там обучают местных силовиков правилам угнетения, которые уже использует российский авторитарный режим. США назвали эту структуру ключевой в вопросах репрессий против местного гражданского общества.