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США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа

Архивное фото: США ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 15 мая, ввели санкции против учебного центра МВД России в Никарагуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов продолжает преследовать режим Даниэля Ортеги в Никарагуа и его способность манипулировать золотым сектором и получать прибыль от коррупционных операций.

Поэтому сегодня США ввели санкции против учебного центра МВД России в Манагуа, компаний COMINTSA и Capital Mining.

В Минфине уточнили, что учебный центр МВД России базируется в столице Никарагуа. Там обучают местных силовиков правилам угнетения, которые уже использует российский авторитарный режим. США назвали эту структуру ключевой в вопросах репрессий против местного гражданского общества.

США давят на Никарагуа из-за связей с Россией

Никарагуа поддерживает Россию и имеет с ней тесный контакт. Это, в частности, можно было заметить во время голосования на Генассамблее ООН.

Поэтому в марте Соединенные Штаты Америки решили прекратить поставлять оружие в Никарагуа. Это связано с усилением сотрудничества страны с Россией.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНикарагуа