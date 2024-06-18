США ввели санкції проти мережі зі збагачення союзника Путіна в Республіці Сербській

Сполучені Штати Америки сьогодні, 18 червня, ввели санкції проти мережі, яка збагачувала президента Республіки Сербської Мілорада Додіка. Він є союзником російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінфін США.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб, що забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.
Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США засуджують триваючі зусилля Додіка по руйнуванню інституцій, які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині і в регіоні.
"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дають змогу Додіку та його родині експлуатувати власний народ заради особистої вигоди", - додав чиновник.
Варто зазначити, що Мілорад Додік підтримує тісні відносини з Росією і не засудив її агресію проти України. У 2022 році він підтримав анексію окупованих територій України, а пізніше нагородив Путіна орденом.
Також Bloomberg писало, що вплив Росії на Західних Балканах посилюється, оскільки вступ Боснії і Герцеговини до Євросоюзу застопорився.
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