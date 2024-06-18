США ввели санкції проти мережі зі збагачення союзника Путіна в Республіці Сербській

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило санкції проти мережі, яка складається з двох фізичних і семи юридичних осіб, що забезпечують основні джерела доходів президента Республіки Сербської Мілорада Додіка та його сім'ї.

Заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон заявив, що США засуджують триваючі зусилля Додіка по руйнуванню інституцій, які забезпечували мир і стабільність у Боснії та Герцеговині і в регіоні.

"Ми продовжимо викривати шахрайські схеми, які дають змогу Додіку та його родині експлуатувати власний народ заради особистої вигоди", - додав чиновник.