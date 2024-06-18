США ввели санкции против сети по обогащению союзника Путина в Республике Сербской

Соединенные Штаты Америки сегодня, 18 июня, ввели санкции против сети, которая обогащала президента Республики Сербской Милорада Додика. Он является союзником российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минфин США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против сети, состоящей из двух физических и семи юридических лиц, обеспечивающих основные источники доходов президента Республики Сербской Милорада Додика и его семьи.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США осуждают продолжающиеся усилия Додика по разрушению институтов, которые обеспечивали мир и стабильность в Боснии и Герцеговине и в регионе.
"Мы продолжим разоблачать мошеннические схемы, которые позволяют Додику и его семье эксплуатировать собственный народ ради личной выгоды", - добавил чиновник.
Стоит отметить, что Милорад Додик поддерживает тесные отношения с Россией и не осудил ее агрессию против Украины. В 2022 году он поддержал аннексию оккупированных территорий Украины, а позже наградил Путина орденом.
Также Bloomberg писало, что влияние России на Западных Балканах усиливается, поскольку вступление Боснии и Герцеговины в Евросоюз застопорилось.
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