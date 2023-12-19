США ввели санкції проти компаній та іноземців через виробництво іранських дронів

Управління з контролю за іноземними активами відомства сьогодні, 19 грудня, застосовує санкції щодо 10 юридичних та 4 фізичних осіб, які базуються в Ірані, Малайзії, Гонконгу та Індонезії. За даними американської сторони, вони підтримують виробництво іранських БПЛА.

"Ця мережа, очолювана Хосейном Хатефі Ардакані, що базується в Ірані, сприяла закупівлям компонентів американського та іноземного походження на сотні тисяч доларів для "Організації джихаду" аерокосмічних сил Корпусу вартових ісламської революції (IRGC ASF SSJO) та її БПЛА програми", - йдеться в релізі.

Як зазначив заступник голови Мінфіну США у боротьбі з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон, незаконне виробництво Іраном та поширення його смертоносних дронів "своїм терористичним довіреним особам на Близькому Сході та в Росії продовжує загострювати напруженість і затягувати конфлікти, підриваючи стабільність".

За словами чиновника, Штати у тісній координації з союзниками та партнерами продовжуватимуть використовувати весь спектр інструментів та повноважень, щоб "зруйнувати ці незаконні мережі закупівель, а також притягнути до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які прагнуть їх підтримати".

Співпраця Ірану з РФ та постачання дронів

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З того часу Росія регулярно використовує ці баражуючі боєприпаси для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

Влітку координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "Шахедів".

Додамо, раніше The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану. В листопаді Reuters писало, що згідно з супутниковими знімками, РФ продовжує будувати завод з виробництва "Шахедів", при цьому міжнародні санкції досі не були запроваджені.

В листопаді в Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли, що Іран все ще може постачати Росії незначні партії "Шахедів". Проте активного переміщення дронів до країни-агресора українська розвідка на той момент не фіксувала.