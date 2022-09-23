США ввели санкції проти іранських силовиків на тлі протестів

Крім того, до списку санкцій внесено сім високопоставлених керівників спецслужб та інших силових структур Ірану - поліції моральності, міністерства розвідки та безпеки, сухопутних військ, сил опору Басидж та правоохоронних сил.

"Ці чиновники керують організаціями, які регулярно застосовують насильство для придушення мирних протестувальників та членів іранського громадянського суспільства, політичних дисидентів, активістів за права жінок та членів іранської громади Бахаї", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, тиждень тому Іран охопили протести після смерті дівчини, яка була затримана поліцією за неправильне носіння хіджабу. Люди виходять на мітинги, влаштовують підпали, зривають портрети лідерів країни.

Жінки відрізають волосся і відмовляються дотримуватися традиційного дрес-коду. Внаслідок сутичок із силовиками є загиблі.

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