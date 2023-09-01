США ввели санкції проти громадян РФ через розробку КНДР зброї масового знищення

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій щодо громадян РФ, причетних до програми Північної Кореї щодо створення зброї масового знищення, а також балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Мінфін США .

Відповідні обмежувальні заходи щодо двох фізичних осіб та однієї організації були вжиті американською стороною за погодженням з Південною Кореєю та Японією.

До списку потрапили жителі Росії Чон Чин Йон та Сергій Михайлович Козлова, а також товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Інтелект" (з юридичною адресою у Москві).

У заяві Казначейства США йдеться, що вони причетні до отримання доходів для незаконної розробки зброї Корейською Народно-Демократичною Республікою (КНДР) масового знищення (ЗМЗ) і балістичних ракет".

Також у відомстві пояснили, що ці санкції вживаються у відповідь на спробу КНДР 23 серпня вивести на орбіту "розвідувальний супутник", що стало для Пхеньяна другою невдалою спробою зробити це за 3 місяці.

"Сьогоднішня акція спрямована проти двох осіб, які безпосередньо підтримували або допомагали отримувати дохід організаціям КНДР, пов'язаним із розробкою ЗМЗ, та ідентифікує компанію, що належить одній із цих осіб", - розповіли в американському Мінфіні.

У релізі вказується, що Чон Чин Йон як керівник компанії, яка підконтрольна Сергію Козлову, допомагав з працевлаштуванням будівельників із Північної Кореї в Росії. Крім того, за даними американської сторони, Козлов допомагав у закупівлі товарів, що використовуються у суднобудівній промисловості.

Також повідомляється, що Йон координував будівельний проект у Москві між ТОВ "Інтелект" з підставною компанією "Друга академія природничих наук", яка була внесена до списку санкцій ще у 2010 році за участь у діяльності, "яка істотно сприяла поширенню зброї масового знищення або коштів його доставки".

В американському Казначействі також заявляють, що у співпраці з цією компанією "Інтелект" сприяв придбанню для КНДР матеріалів, які використовувалися у програмах розробки зброї масового знищення та балістичних ракет.

Програма КНДР з нарощування ракетного озброєння

Нагадаємо, що 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.

Крім того, 31 серпня армія Північної Кореї заявила про запуск балістичних ракет під час навчань з тактичного завдання ядерних ударів для імітації атак по основних командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" та влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Також додамо, що Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази - невдало.