США ввели санкции против граждан РФ из-за разработки КНДР оружия массового уничтожения

Министерство финансов США объявило о введении санкций в отношении граждан РФ, причастных к программе Северной Кореи по созданию оружия массового уничтожения, а также баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Минфин США .

Соответствующие ограничительные меры в отношении двух физических лиц и одной организации были приняты американской стороной по согласованию с Южной Кореей и Японией.

В список попали жители России Чон Чин Ен и Сергей Михайлович Козлова, а также общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Интеллект" (с юридическим адресом в Москве).

В заявлении Казначейства США говорится, что они причастны "к получению доходов для незаконной разработки оружия Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) массового поражения (ОМП) и баллистических ракет".

Также в ведомстве объяснили, что данные санкции вводятся в ответ на попытку КНДР 23 августа вывести на орбиту "разведывательный спутник", что стало для Пхеньяна второй неудачной попыткой сделать это за 3 месяца.

"Сегодняшняя акция направлена против двух лиц, которые напрямую поддерживали или помогали получать доход организациям КНДР, связанным с разработкой ОМУ, и идентифицирует компанию, принадлежащую одному из этих лиц", - рассказали в американском Минфине.

В релизе указывается, что Чон Чин Ен в качестве руководителя компании, которая подконтрольна Сергею Козлову, помогал с трудоустройством строителей из Северной Кореи в России. Кроме того, по данным американскй стороны, Козлов помогал в закупке товаров, что используются в судостроительной промышленности.

Также сообщается, что Ен координировал строительный проект в Москве между ООО "Интеллект" с подставной компанией "Вторая академия естественных наук", которая была внесена в санкционный список еще в 2010 году за участие в деятельности, "которая существенно способствовала распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

В американском Казначействе также заявляют о том, что в сотрудничестве с этой компанией "Интеллект" способствовал приобретению для КНДР материалов, которые использовались в программах разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

Программа КНДР по наращиванию ракетного вооружения

Напомним, что 30 августа стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейская ракета после запуска 23 августа прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Кроме того, 31 августа армия Северной Кореи заявила о запуске баллистических ракет во время учений по тактическому нанесению ядерных ударов для имитации атак по основным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства", и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Также добавим, что Северная Корея дважды пыталась вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Это происходило 31 мая и 23 августа, и оба раза - неудачно.