UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США ввели санкції проти голови Гагаузії Гуцул

Фото: Євгенія Гуцул (instagram.com evghenia.gutul)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти голови Гагаузії Євгенії Гуцул. Вона ходить до злочинної мережі молдовського олігарха-втікача Ілана Шора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

Євгенія Гуцул є молдовською політичною діячкою, яка набула значної уваги у зв'язку зі своїм обранням на посаду башкана (голови) Гагаузії, автономного територіального утворення в складі Молдови. Вона представляє партію "Шор", молдовського олігарха-втікача Ілана Шора. Він є фігурантом справи про "крадіжку мільярда" з банківської системи Молдови.

Попри свою проросійську позицію "Шор" залишається впливовим гравцем у молдовській політиці.

За даними Держдепу, Гуцул відіграє безпосередню та активну роль у корупційній діяльності мережі Шора. Вона могла сприяти ввезенню готівки з Росії, її незаконному приховуванні та використанні цих коштів на користь політичних проектів олігарха.

У Штатах вважають, що Гуцул була обрана башканом Гагаузії на виборах, які характеризувались "значними ознаками фальсифікацій, зокрема підкупом виборців та значним незаконним, незадекларованим фінансуванням виборчої кампанії з-за кордону".

"Замість того, щоб служити народу Гагаузії та решті Молдови, Гуцул послідовно ставить на перше місце особисті інтереси Шора та інтереси Кремля, намагаючись підірвати і дестабілізувати Молдову", - сказано у повідомленні.

Відносини Росії та Молдови

Раніше спікер парламенту Молдови Ігор Гросу заявляв, що Росія планує зірвати процес майбутніх виборів у Молдові. Окрім того президент Молдови Майя Санду говорила, що Молдова є об'єктом російського втручання, тому що РФ хоче зірвати інтеграцію країни і ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиМолдова