UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США ввели санкции против Захаровой и "Северстали": кто еще попал в список

Фото: спикер МИД РФ Мария Захарова (facebook.com)
Автор: Наталия Гурковская

США расширили санкционный список в отношении российских чиновников и компаний в связи с вторжением в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

В списке - 17 россиян, среди которых представитель МИД России Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, бизнесмен Алексей Мордашов, жена и двое его сыновей и бизнесмен Год Нисанов.

Что касается компаний, то их в списке 16, в том числе и "Северсталь", связаная с семьей Мордашовых. В списке фигурируют еще 3 его компании - "Севергрупп", Nordgold, "Алгоритм". Бизнесмен в 2017 году занял 2 место в списке 200 самых богатых бизнесменов России по версии журнала Forbes.

Кроме того, американская сторона ввела санкции против 7 яхт и 3 самолетов, которые связывают с россиянами.

Как сообщалось, буквально 1 июня стало известно, что США обеспокоены попытками России "установить институционный контроль над суверенными территориями Украины, особенно в Херсонской области". Из-за чего Вашингтон будет усиливать санкции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России